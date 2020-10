Piemonte verso coprifuoco, Cirio 'è ipotesi'

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Anche il Piemonte pensa al coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino, vietando gli spostamenti se non per lavoro e urgenze. "Stiamo valutando il da farsi, decideremo entro stasera", dice il governatore Alberto Cirio a Un giorno da pecora, su Radio Uno. Il governatore è riunito da questa mattina con la giunta, esperti e i direttori sanitari per verificare la tenuta degli ospedali. Previsti anche confronti con enti locali, prefetti e associazioni di categoria. In caso di coprifuoco, il provvedimento scatterebbe "da lunedì". (ANSA).