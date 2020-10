Un doodle di Google per festeggiare i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari. Insegnante, giornalista, scrittore e indiscusso maestro della letteratura per l'infanzia e non solo. Nei suoi libri si uniscono la felicità dell'invenzione fantastica e umoristica l'intento pedagogico come spiega lui stesso nella 'Grammatica della fantasia'. In tutta Italia iniziative per celebrarlo.