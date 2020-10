Covid: a Salerno blocchi e proteste dei commercianti

(ANSA) - SALERNO, 23 OTT - Un centinaio di commercianti, a Salerno, esasperati dalle ultime ordinanze che dispongono coprifuoco e chiusura anticipata degli esercizi commerciali, sono scesi in piazza per protestare.

Dopo Napoli, ieri sera, anche a Salerno scattano dunque le proteste. Dopo essere stati in piazza Amendola, si sono riversati su via Roma bloccando il traffico. Una delegazione vorrebbe essere ricevuta dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Intanto le forze dell'ordine stanno pattugliando la zona per evitare disordini. Tra gli slogan esposti 'La politica uccide più del Covid' e 'Uniti per non fallire'. (ANSA).