Covid: a Bologna cinque parchi chiusi di notte

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Chiusura notturna per cinque parchi di Bologna. Il sindaco Virginio Merola ha firmato un'ordinanza che impone il divieto di accesso e stazionamento all'interno di Giardini Margherita, Parco 11 Settembre, Giardini di Villa Cassarini, Parco del Cavaticcio e Giardino John Klemlen, tutti i giorni dalle 22 alle 6 a partire da lunedì 26 ottobre 2020 e fino a nuove disposizioni.

"Dopo la necessaria chiusura di Piazza San Francesco, Piazza Verdi e di una parte di Piazza Aldrovandi - dice Merola - ho deciso di intervenire nuovamente per limitare l'orario di accesso ad alcuni parchi. Numerosi cittadini ci hanno segnalato assembramenti notturni, e nell'ultimo periodo la Polizia Locale e le forze dell'ordine sono dovute intervenire più volte perché molte persone si raggruppavano senza alcun rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Di fronte a ripetuti comportamenti irresponsabili e non rispettosi delle norme imposte dall'emergenza sanitaria continueremo a intervenire puntualmente per tutelare la salute di tutta la nostra comunità". (ANSA).