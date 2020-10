Covid: nuovo balzo avanti positività in Calabria, +187

(ANSA) - CATANZARO, 22 OTT - Nuovo balzo avanti di contagi in Calabria dove viene raggiunto un nuovo record: +187 casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 120). I tamponi da ieri sono saliti a a 3.020 per 2.991 soggetti controllati. Il totale da inizio pandemia sale a 246.034 persone sottoposte a test per un totale di tamponi eseguiti di 248.178. I casi attivi sono 1.537 (+157) mentre quelli da inizio pandemia sono 3.286. Stabili i ricoverati in rianimazione (6) mentre quelli in malattie infettive sono 86 (+5) e gli isolati a domicilio 1.443 (+150).

Le vittime sono stabili a 105 mentre i guariti sono 1.644 (+30).

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono distribuiti: Cosenza: casi attivi 387 (25 in reparto; 2 in terapia intensiva, 360 in isolamento domiciliare); casi chiusi 614 (577 guariti, 37 deceduti). Catanzaro: casi attivi 180 (24 in reparto; 4 in terapia intensiva; 152 in isolamento domiciliare); casi chiusi 313 (279 guariti, 34 deceduti).

Crotone: casi attivi 25 (25 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149 (143 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 29 (3 ricoverati ,26 in isolamento domiciliare); casi chiusi 119 (113 guariti, 6 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 687 (34 in reparto; 2 in terapia intensiva; 651 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 229 (229 in isolamento domiciliare); casi chiusi 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono suddivisi: Cosenza: 82, Catanzaro 28, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 65. Altra Regione o stato Estero 7.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza su territorio regionale sono in totale 987. (ANSA).