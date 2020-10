Stretta accessi in uffici Procura Milano

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Si torna all'interlocuzione digitale, solo via email o al telefono e nel caso soltanto con appuntamenti 'faccia a faccia' prefissati, nei rapporti tra gli avvocati e gli uffici della Procura di Milano, che in questi giorni devono fare i conti con diversi casi di positività al Covid, tra cui quelli di quattro pm. Lo ha stabilito una circolare del procuratore capo, Francesco Greco, tenuto conto della "fase critica" dell'emergenza Coronavirus, e che sarà valida fino al 15 novembre.

Per una serie di attività degli uffici della Procura vengono in pratica prorogate disposizioni che erano già in vigore per impedire la diffusione del contagio, mentre viene stabilito che "tutte le comunicazione dei difensori" con le segreterie dei magistrati passeranno via mail e potranno esserci semmai eventuali "richieste di appuntamento".

Intanto, la Camera penale milanese segnala che "è giunto il momento in cui il Governo decida di rendere possibile il deposito degli atti difensivi via Pec". (ANSA).