Scuola: bozza ordinanza Lombardia, dad per secondarie

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - "Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della DDI": è quanto si legge nella bozza della nuova ordinanza della Regione Lombardia, che l'ANSA ha potuto visionare.

