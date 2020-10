Incidente di caccia in Lunigiana, muore 40enne

(ANSA) - FIVIZZANO, 21 OTT - Un cacciatore di 40 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile partito per errore da un fucile nel corso di una battuta di caccia in località Piano di Monzone a Fivizzano (Massa Carrara).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari dell'automedica di Fivizzano che hanno effettuato le manovre rianimatorie ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare. I sanitari, quindi, non hanno potuto far altro che dichiarane l'avvenuto decesso. (ANSA).