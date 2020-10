Covid: 150 in ospedale Cagliari,apre 4/o reparto da 22 posti

(ANSA) - CAGLIARI, 20 OTT - Aperto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari il quarto reparto Covid con 22 posti letto disponibili. Già da ieri notte alcuni pazienti sono stati ricoverati nelle stanze messe a disposizione dalla direzione sanitaria guidata da Sergio Marracini. Attualmente si contano 150 pazienti Covid nei quattro reparti e nella terapia intensiva dell'ospedale dedicato ai contagiati dal coronavirus. Solo due i posti liberi in intensiva su 16 a disposizione.

Nel frattempo permane il problema delle ambulanze in coda al Pronto soccorso, anche se oggi se ne contano solo due. Secondo quanto appreso, tra le ipotesi per superare "l'imbuto" che si crea è quella di realizzare piccoli reparti Covid in altri ospedali cittadini per chi viene trasportato dal 118, in maniera da far calare la pressione sul SS. Trinità. (ANSA).