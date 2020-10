'Insieme', in foto Sestini bimbi tornati scuola

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Dieci foto che raccontano il ritorno dei bambini da 0 a 6 anni, dopo il lockdown, ai servizi educativi all'infanzia dell'Istituto degli Innocenti di Firenze: è la mostra 'Insieme. I bambini tornano a scuola' di Massimo Sestini, visitabile dal 17 ottobre al 30 novembre presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, e inaugurata oggi alla presenza del ministro della Famiglia Elena Bonetti.

Il progetto è promosso e realizzato da Global Friends e dall'Istituto degli Innocenti, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Sestini ha fotografato bimbi che giocano, ascoltano storie, disegnano, sognano a occhi chiusi o a occhi aperti, cogliendone spontaneità, purezza, energia. Lo scatto della copertina della mostra raffigura bambini seduti su un prato verde, uno vicino all'altro come non accadeva da mesi, intenti ad ascoltare una storia letta dall'educatrice.

Si tratta di un lavoro "prezioso" secondo Bonetti, perché Sestini "nei suoi scatti riesce a racchiudere momenti di ordinarietà che in questo tempo inedito ci raccontano la straordinarietà di un'emozione grande: il ritorno a scuola, luogo di relazione, umanità, condivisione e conoscenza". Per il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani "i bambini sono il nostro futuro, e i ritratti che ci offre Sestini voglio salutarli come un grande omaggio alla speranza". (ANSA).