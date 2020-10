Università: Manfredi, centralità atenei situati aree interne

(ANSA) - MACERATA, 15 OTT - "L'inaugurazione di questo anno accademico è l'occasione per riaffermare la centralità delle università che si trovano nelle aree interne e rappresentano un punto di forza per i territori, ma anche per il sistema universitario nazionale". A dirlo è il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, stamani a Macerata per i 730 anni dalla fondazione dell'ateneo marchigiano. "Le tante difficoltà causate dall'emergenza sanitaria dobbiamo trasformarle in opportunità - ha aggiunto - Stiamo vivendo un periodo di grande trasformazione digitale e anche il Covid ci ha dimostrato come le tecnologie possono essere delle opportunità".

"Dobbiamo coniugare la nostra grande tradizione universitaria con l'innovazione tecnologica, - ha detto ancora Manfredi - così da pensare per il futuro ad atenei più inclusivi, più aperti, più internazionali e in tal senso il governo sta investendo in maniera significativa". (ANSA).