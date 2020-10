Maltempo: frana nel Frusinate, crolla un ponte

Il maltempo che si è abbattuto nellla notte nel Frusinate ha provocato danni e disagi in tutta la zona. Tragedia sfiorata in mattinata: a San Biagio Saracinisco un bus Cotral che stava passando in quel momento sulla strada diretto a Pedimonte San Germano, è stato travolto e sommerso da acqua e fango.

Maltempo Frosinone, frana travolge bus a San Biagio

Maltempo Frosinone, crolla ponte a Picinisco

A Picinisco, una frana ha causato il crollo di un ponte. Un'auto è finita nelle acque. L'automobilista è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo.