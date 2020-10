Triangolo amoroso finisce su Fb, denuncia per diffamazione

(ANSA) - CAGLIARI, 14 OTT - Lui ha 37 anni e lavora come personal trainer a domicilio, lei ne ha 35 e di lui si è invaghita, come un'altra donna che di anni ne ha 28. Sono i protagonisti della vicenda avvenuta in un paesino del Cagliaritano finita con una denuncia per diffamazione. Il ménage à trois, infatti, è stato scoperto dalle due donne che, per vendetta, si sono coalizzate e hanno pubblicato su Facebook un video sbeffeggiando il loro amante.

Le indagini dei carabinieri sono partite alcuni giorni fa quando in caserma si è presentato il personal trainer, che ha mostrato ai militari il video pubblicato in rete e che a suo dire danneggiava la sua immagine. Ha poi fornito la sua versione dei fatti. Aveva avuto una relazione clandestina con entrambe le donne. Le due, ignare del tradimento, parlando con altre amiche hanno poi scoperto di essere al centro del triangolo amoroso.

Non hanno litigato tra loro, ma si sono coalizzate pretendendo un chiarimento dal personal trainer. Lo hanno così incontrato e riempito di insulti e ingiurie: tutto filmato con il telefonino e poi pubblicato su Facebook. Quando l'uomo o ha scoperto, ha presentato formale denuncia ai carabinieri. Le due donne adesso dovranno rispondere di diffamazione. Il video, nel frattempo, sarebbe già stato rimosso. (ANSA).