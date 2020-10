Incidenti lavoro: frana terreno, muore operaio a Padova

(ANSA) - PADOVA, 14 OTT - Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto al'Acegas Aps di Padova. I due erano al lavoro in una buca profonda un paio di metri per il posizionamento di alcuni tubi dell'acquedotto, quando è avvenuto il cedimento del terreno circostante che li ha investiti, schiacciandoli contro la condotta. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno estratto i due uomini portandoli in zona sicura. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico del Suem, un operaio di 47 anni è stato dichiarato morto. L'altro è stato invece stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto anche il personale dello Spisal (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) e i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. (ANSA).