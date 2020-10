Decaro, giù capienza Tpl ma ora torni smart working

(ANSA) - BARI, 13 OTT - Sul tema del sovraffollamento degli autobus "noi sindaci non abbiamo il potere di obbligare i dirigenti a scalare gli orari. Si sovraccaricano i mezzi di trasporto pubblico perché si muovono insieme pendolari e studenti. Una soluzione può essere tornare allo smart working e scalare gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, altrimenti rischiamo di avere il distanziamento nelle aule ma non riusciamo a rispettarlo nei bus". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Antonio Decaro.

"Noi vorremmo abbassare la capienza, il cts diceva il 50% per stare tranquilli, ma avremmo bisogno di più mezzi e più risorse.

Tutti i mezzi in circolazione li stiamo usando - dice Decaro - e le aziende di trasporto non ce la fanno, l'unica possibilità è differenziare gli orari". (ANSA).