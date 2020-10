Coltiva droga per 2,1 mln euro, arrestato uno chef

Scoperta una grande coltivazione di marijuana a Livorno, nella zona sud della città. Il proprietario che secondo le indagini la coltivava, uno chef di 46 anni, è stato arrestato dalla Gdf per detenzione e produzione di stupefacenti. Ora è in carcere. Trovata nella sua villetta e nel terreno accanto una piantagione da cui avrebbe ricavato droga per un valore di mercato di 2,1 mln di euro. Decisivo il forte odore che proveniva dalla serra allestita per la produzione completa. I finanzieri hanno individuato la coltivazione proprio grazie all'insistente odore che si diffondeva per le strade. Sequestrati 8,6 kg di marijuana pronti per la vendita; 704 piante di canapa indiana; 87 lampade alogene alimentate da impianti fotovoltaici; la villetta di 244 mq e il terreno adiacente di 1.045 mq. La droga già pronta avrebbe reso 17 mila dosi, le piante avrebbero prodotto ulteriori 300 grammi ciascuna. Le stime Gdf dei ricavi sono di 86 mila euro per la droga pronta e di oltre 2,1 milioni per quella in produzione.