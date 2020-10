Azzolina, ragazzi felici a scuola, ci devono rimanere

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - "I ragazzi sono felici di essere tornati a scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perché garantisce formazione ma anche socialità, che altrimenti i giovani andrebbero a cercare altrove". Lo dice all'ANSA la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "I numeri e le analisi dell'Istituto Superiore di Sanità ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L'attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo", conclude la titolare del ministero di viale Trastevere. (ANSA).