Risultati positivi al Covid cinque anziani in residenza a Modena

(ANSA) - MODENA, 11 OTT - Cinque anziani ospiti di della casa/residenza 'Villa Parco' Modena sono stati ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Policlinico modenese per Covid, infezione confermata dal tampone. La direzione sanitaria di Villa Parco fa sapere di aver "immediatamente concordato con l'Ausl e il Comune di Modena un sopralluogo, effettuato questa mattina, con l'obiettivo di valutare la situazione e attivare tutti gli interventi possibili per contrastare l'eventuale espansione del contagio".

In particolare, viene evidenziato, "già nella giornata di oggi l'Ausl ha organizzato l'effettuazione dei tamponi a tutti gli ospiti e al personale e ha disposto l'isolamento degli ospiti all'interno dei rispettivi piani. L'Ausl - aggiunge la direzione della struttura - ha inoltre richiesto l'accurata sanificazione di tutti gli ambienti e l'individuazione di spazi da adibire all'isolamento di persone con sintomatologie sospette, che saranno da assistere attraverso personale dedicato unicamente a tale area".

La casa/residenza per anziani 'Villa Parco', che non era mai stata in precedenza interessata da episodi positività al Covid, ospita attualmente 54 persone a fronte dei 64 posti autorizzati.

Per garantire la sicurezza di personale, ospiti e familiari, si è resa necessaria l'interruzione delle visite dall'esterno e degli inserimenti di nuovi pazienti. (ANSA).