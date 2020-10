Covid: Bassetti, no a terrore, situazione diversa da marzo

(ANSA) - GENOVA, 09 OTT - "Abbiamo i farmaci, sappiamo come e quando usarli e siamo più sicuri di quello che facciamo.

Occorre evitare di dare messaggi di terrore. La situazione è da tenere sotto stretta osservazione ma è completamente diversa rispetto a marzo e aprile". Così il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti interviene sull'andamento della pandemia covid nell'hub regionale per la cura della malattia. "Il covid oggi è una malattia più gestibile e curabile nella maggior parte dei casi.

Noi stiamo facendo del nostro meglio e per questo ringrazio il gruppo del S.Martino che lavora costantemente per garantire il massimo - commenta - Ora più che mai occorre che tutti facciano la loro parte rispettando le misure che conosciamo. Rispetto ai giorni terribili della scorsa primavera, assistiamo a ricoveri mediamente più brevi, età media (67 anni oggi) più bassa, malattia più gestibile e letalità azzerata. Abbiamo ancora qualche caso più complesso, ma rappresentano la minoranza" (ANSA).