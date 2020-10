Covid: Lazio,al via primi test salivari bimbi scuola materna

(ANSA) - FIUMICINO, 6 OTT - Sono cominciati, alle 9.30, con un primo gruppo di 23 bimbi i test salivari del progetto pilota della Regione Lazio in una delle due materne di Fiumicino, "Lo scarabocchio", coinvolte nell'iniziativa. I bimbi, accompagnati dalle maestre, sono stati fatti entrare, a scaglioni, nella palestra dove ad attenderli, c'era il personale specializzato della Asl Rm3 tra medici ed infermieri, con tanto di cerchietti colorati, come fatine e con animazioni, per creare un clima disteso e quasi di "gioco" prima del test. I bambini sono stati fatti sedere, distanziati, ed a ognuno a turno sono stati consegnate le provette individuali con i tamponi, con il nome di ognuno sul dorso. "I bambini sono collaborativi, l'hanno presa come un gioco e tutto sta procedendo regolarmente. I genitori sono incuriositi dalle modalità del progetto, che hai dei test sicuramente non invasivi", ha spiegato il personale medico. I test antigenici con prelievo salivare nelle scuole si svolgono n collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'azienda ospedaliera San Camillo. La Asl Roma 3 ha avviato le attività di testing ai bimbi presso Lo scarabocchio di via del Serbatoio, dove hanno aderito, a quanto si è appreso, le famiglie di 85 bimbi (su 150). L'altra scuola materna coinvolta nei test è L'isola dei tesori (40 adesioni) in via Coni Zugna. (ANSA).