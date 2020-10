Monopattini: Sala,togliere autorizzazione a chi ne ha di più

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Riguardo ai monopattini e ai dati riferiti dalla Procura di Milano "sul loro numero oltre il consentito, se è così è una cosa grave. Per cui suggerirei di togliere immediatamente l'autorizzazione a chi ha messo in giro più monopattini del previsto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della festa della Polizia locale, parlando delle società che, secondo la Procura, avrebbero in circolazione più mezzi del consentito. "Siamo disponibili a collaborare, ma poi rimango della mia idea: i monopattini possono essere uno strumento utile in un momento del genere, ma va fatta ancora vigilanza e osservazione prima di allargare le autorizzazioni - ha aggiunto -. Rimane anche il fatto che, paradossalmente, se noi non autorizzassimo le società che hanno in gestione le flotte dei monopattini e i cittadini se li comprassero da soli, saremmo punto e a capo.

Quindi non bisogna concentrarsi solo sui monopattini delle flotte, ma dobbiamo essere più attenti in generale sulla gestione dei monopattini". (ANSA).