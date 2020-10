Gallera, Sala agghiacciante fa campagna su salute

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - "Ritengo una vergogna assoluta fare campagna elettorale sulla salute dei più fragili": l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera parte da questo su Facebook per replicare alle critiche sui vaccini da parte del Comune di Milano e in particolare alle parole del sindaco Giuseppe Sala che oggi ha detto di non sentirsi tutelato come cittadino da Gallera.

L'assessore ha parlato di una cosa "agghiacciante" di una "mossa elettorale" ovvero quella di "dare i vaccini ai dipendenti comunali sani sottraendoli agli anziani, ai malati di tumore e alle donne incinte e tutto questo per ottenere il loro consenso alle elezioni comunali dell'anno prossimo".

"L'operato mio e di Regione Lombardia nella più grande pandemia dal dopoguerra che ha travolto la nostra regione quale prima area del mondo occidentale - ha aggiunto - verrà giudicato dalla storia e dagli elettori quello che è certo è che questo momento drammatico ha fatto emergere l'assoluta evanescenza e inconsistenza del Sindaco Sala che verrà ricordato per le magliette 'Milano non si ferma', per gli aperitivi sui Navigli mentre si riempivano le terapie intensive e per aver mandato in ferie i vigli urbani durante il lockdown".

"Capisco che vedere crollare la propria immagine di uomo del fare e di successo sia molto doloroso, al punto di decidere di non ricandidarsi per paura di perdere le elezioni - è la sua conclusione -, ma in momento ancora critico e delicato per la salute dei nostri concittadini sarebbe necessario una costruttiva collaborazione istituzionale tuttavia non la si può pretendere da chi nella vita non ha mai agito con 'spirito di servizio' ma solo per vanita' e ambizione personale". (ANSA).