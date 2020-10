Migranti:nuovo sbarco nella Locride, arrivati in settanta

(ANSA) - ROCCELLA JONICA, 03 OTT - Una barca a vela con a bordo una settantina di migranti di varie nazionalità, è stata intercettata al largo della Locride dalla Guardia Costiera di Roccella Jonica. A bordo del natante anche alcuni bambini, tre donne e delle persone anziane.

I migranti sono di nazionalità siriana, iraniana e pakistana. Quando è stata intercettata la barca a vela di circa venti metri si trovava ad oltre 25 miglia dalla costa calabrese.

Successivamente l'imbarcazione, con le cautele del caso, è stata trainata fin dentro il porto di Roccella Jonica da una motovedetta della Guardia Costiera.

Dopo l'arrivo nella struttura portuale reggina i migranti, come da protocollo sanitario, sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo da parte del personale medico specializzato dell'Azienda sanitaria reggina. In attesa di essere trasferiti in strutture più adeguate, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati in una struttura messa a disposizione dal Comune di Roccella Jonica. (ANSA).