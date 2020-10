Maltempo: Valle d'Aosta, superata soglia allerta moderata Dora

(ANSA) - AOSTA, 03 OTT - Il livello della Dora Baltea ha superato la soglia di moderata allerta idrometrica ad Aymavilles (nella notte è arrivato a quasi tre metri e mezzo di altezza, due in più di ieri) e Hone (oltre i cinque metri, quattro in più rispetto alla situazione pre-allerta). Riguardo ai torrenti il Centro funzionale della Regione Valle d'Aosta segnala superamenti di soglia nelle valli di Gressoney, di Champorcher, di Cogne, Valsavarenche, Valpelline e Gran San Bernardo. Sono previsti "livelli in aumento fino al primo pomeriggio, poi in calo; i modelli segnalano possibile ripresa in serata".

Dall'inizio delle precipitazioni si registrano oltre 220 millimetri di pioggia caduta a Cogne, 270 a Lillianes, 222 a Pontboset, 218 a Verrès. In alta Valle d'Aosta, a Courmayeur, solo 38.

Sono previste "precipitazioni a tratti intense fino a metà mattina, con neve in calo a 1.900-2.100 metri, deboli precipitazioni sparse fino a sera, precipitazioni in intensificazione in serata in alta valle, con neve a 1.800 metri, localmente più in basso".

In via precauzionale sono stati chiusi al pubblico il castello di Issogne, il maniero di Verrès e il sito di Pont d'Ael, nel comune di Aymavilles. (ANSA).