Maltempo: Biella, ingenti danni a fondazione Pistoletto

(ANSA) - BIELLA, 03 OTT - Cittadellarte, sede a Biella dell'omonima fondazione creata dal celebre Michelangelo Pistoletto, è stata duramente colpita dall'alluvione. Nella notte sono state evacuate le camere degli studenti di Accademia Unidee e poco dopo la piena ha portato via quasi metà dello spigolo a valle dell'edificio (lo spazio Hydro e tutta la sala espositiva dietro la reception).

Il corpo ottocentesco dell'ex Lanificio Trombetta, è rimasto integro, ma in via precauzionale gli spazi del Lanificio saranno chiusi fino a verifica statica."In questo momento pensiamo ai biellesi della Valle Cervo e di tutto il territorio che sappiamo essere duramente colpiti - commenta Michelangelo Pistoletto -. Nel cuore del nostro laboratorio, in cerca dell'armonia tra noi e il Pianeta, questo richiamo significa che tutto il lavoro che insieme al biellese stiamo facendo, sotto il segno del Terzo Paradiso, è urgente e giusto". (ANSA).