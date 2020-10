Gallera, su vaccini la polemica di Milano è strumentale

(ANSA) - MILANO, 03 OTT - "È davvero triste che la vice sindaco di Milano pieghi la sua carica istituzionale a una polemica politica ingiustificata e strumentale. Regione Lombardia coprirà gratuitamente, come tutte le altre Regioni, con il vaccino antinfluenzale le fasce target della popolazione stabilite dal Ministero della Salute". Lo dichiara l'Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, in replica all'accusa rivolta dalla vice sindaco Anna Scavuzzo che ha accusato la Regione di non "dare" i vaccini al Comune di Milano.

"Mi auguro che questo atteggiamento del vice sindaco non sia l'avvisaglia della campagna elettorale per Milano - sottolinea Gallera - dalla quale la salute dei cittadini e i rapporti leali fra le istituzioni devono essere preservati". (ANSA).