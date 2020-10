Scuola, Speranza: 'Auspicio test rapidi a breve ovunque'

"In alcune regioni i test rapidi nelle scuole sono già partiti e l'auspicio è che nel giro di poco si possa partire dappertutto". Lo ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni.

"Dedicheremo una parte cospicua del Recovery Fund agli asili nido, alle scuole,all'Università" e alla ricerca", ha spiegato il premier Giuseppe Conte in visita, insieme al monistro Lucia Azzolina, alla scuola media "Francesco Gesue'" di San Felice a Cancello (Caserta), oggetto di danneggiamento e furti. "Si tratta di una filiera - ha aggiunto Conte - fondamentale per farci crescere ed essere competitivi, e per non mandare i nostri giovani all'estero. Ne va del futuro delle prossima generazione - ha concluso Conte - e della competitività del Paese".

A Monopoli obbligo di indossare la mascherina durante l'ingresso e l'uscita degli studenti dalle scuole sino a 150 metri di distanza dagli istituti. E' quanto prevede l'ordinanza firmata dal sindaco Angelo Annese dopo i numerosi assembramenti che si sono creati nei primi giorni davanti alle scuole. "Dopo i primi giorni di scuola - spiega il sindaco - monitorando le varie situazioni, dopo un confronto con i dirigenti e accogliendo le richieste di alcuni genitori, ho firmato l'ordinanza di obbligo di utilizzo in modo corretto delle mascherine nei 150 metri adiacenti agli istituti scolastici di ogni ordine e grado in concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita degli alunni".