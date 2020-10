Mostra 50 anni Regione Liguria

(ANSA) - GENOVA, 01 OTT - E' stata inaugurata a Genova la mostra ' Regione Liguria - i nostri primi 50 anni', un omaggio della Regione agli ultimi 50 anni di storia ligure, attraverso gli avvenimenti più significativi immortalati nelle foto d'epoca ma anche tramite i suoi miti, i cimeli e le icone che hanno scandito il passare dei decenni dal 1970 a oggi.

All'inaugurazione della mostra, realizzata da Giunta e Consiglio regionali in collaborazione con l'agenzia Ansa per celebrare i primi 50 anni dell'Ente, hanno preso parte il governatore ligure Giovanni Toti con l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri, il sindaco di Genova Marco Bucci, il costituzionalista Lorenzo Cuocolo. "Non è soltanto una mostra - ha detto Toti - è soprattutto un momento che ci deve ispirare per il futuro". "L'apertura della mostra nello stesso giorno del Salone Nautico è un segnale di ripartenza in un momento ancora difficile - ha detto De Alessandri - Ringrazio la Regione Liguria per aver scelto l'ANSA come partner: con questa mostra raccontiamo, attraverso le fotografie che l'ANSA raccoglie da 75 anni, la storia della Regione Liguria. La nostra Agenzia è dietro alle immagini e alle parole. Con la nascita delle Regioni, l'ANSA decise di articolarsi sul territorio quindi nel raccontare questa storia raccontiamo anche la nostra storia".

(ANSA).