Eutanasia: pm ricorre contro assoluzione Welby-Cappato

(ANSA) - FIRENZE, 01 OTT - La procura di Massa ha presentato ricorso in appello contro la sentenza della corte d'assise della città toscana che il 27 luglio ha assolto Mina Welby e Marco Cappato dall'accusa di istigazione e aiuto al suicidio per la morte di Davide Trentini, malato di sclerosi multipla, deceduto col suicidio assistito in Svizzera nel 2017. Ne dà notizia l'associazione Luca Coscioni di cui Welby è co-presidente e Cappato tesoriere. Al processo il pm Marco Mansi aveva chiesto per Welby e Cappato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, una condanna al minimo di legge e riconoscendo tutte le attenuanti, aveva spiegato in aula. "Il reato di aiuto al suicidio sussiste - aveva detto il pm -, ma credo ai loro nobili intenti. E' stato compiuto un atto nell'interesse di Davide Trentini, a cui mancano i presupposti che lo rendano lecito". (ANSA).