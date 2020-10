Cirio 'minacce fan paura, ma Piemonte va avanti'

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - "Tutti dicono 'non ho paura', ma fa paura ricevere una minaccia di questo tipo perché è pesante. Fa paura quando devi spiegare a tua figlia che ha undici anni cosa vuol dire la faccia del suo papà con dietro il simbolo delle Brigate Rosse. Colpisce l'uomo che ha paura e deve farsi coraggio, ma non colpisce il presidente della Regione che ha responsabilità istituzionali importanti". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sul volantino intimidatorio apparso a Torino.

"Il Piemonte andrà avanti - aggiunge Cirio, intervenendo alla tappa dedicata al Piemonte degli Innovation Days del Sole 24 Ore -. Queste intimidazioni che colpiscono me, la magistratura non riusciranno a fermare il Piemonte. Il Piemonte andrà avanti, andranno avanti la Tav, il Terzo Valico, anzi avremo ancor più stimolo perché lo dobbiamo agli imprenditori.

Dobbiamo dare a loro le infrastrutture necessarie per continuare a operare e a crescere. In questa convinzione e nelle tante manifestazioni di affetto che sto ricevendo trovo la forza di andare avanti". (ANSA).