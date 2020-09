Maltempo: 1.000 interventi dei Vigili del Fuoco nelle 24 ore

Domenica di lavoro intenso per i vigili del fuoco, impegnati in soccorsi per la rimozione di alberi pericolanti, tetti divelti dal vento, prosciugamenti e per la messa in sicurezza di strutture danneggiate dal maltempo: Toscana e Campania le regioni più colpite. In totale, spiega una nota, sono stati mille gli interventi nelle ultime 24 ore.

A Livorno sono proseguite per tutta la giornata di ieri le operazioni di messa in sicurezza a strutture ed edifici danneggiati dalla tromba d'aria che venerdì si è abbattuta sulla zona di Cecina e Rosignano Marittimo.

Maggiormente colpita da precipitazioni e vento ieri è stata la regione Campania. Qui le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto più di 500 interventi connessi all'emergenza maltempo. A Napoli svolti oltre 175 interventi tra le zone di Pozzuoli e i comuni del litorale, con un potenziamento del dispositivo di soccorso di 38 unità. A Caserta e Avellino espletati 210 interventi, la maggior parte per allagamenti e per il soccorso ad alcuni automobilisti bloccati nelle proprie vetture dal fango a Monteforte Irpino (AV). Particolarmente colpita la provincia di Salerno, dove si registrano frane nel comune di Castel San Giorgio dovute allo straripamento di un canale e allagamenti diffusi nel comune di Sarno. A Nocera Inferiore, Agri, Cava de' Tirreni e Salerno sono stati istituiti ieri dei Centri Operativi Comunali per la gestione degli interventi in corso.