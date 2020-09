Recovery fund: comandante Gdf, c'è rischio di infiltrazioni della criminalità

"I fondi europei in arrivo sono un'occasione storica. Ma il rischio d'infiltrazioni della criminalità economica è grande". Così in una intervista al Sole 24 Ore il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana. La manovra del recovery fund "se non monitorata adeguatamente potrà alimentare forme inaccettabili di arricchimento personale illecito".

Zafarana segnala l'emergenza usura "che continua a manifestarsi in modo aggressivo, subdolo e multiforme". Tra marzo-agosto 2020 il valore dei proventi usurari sequestrati "è più che raddoppiato".