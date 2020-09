Centinaia a rave in Lucchesia, indagini

(ANSA) - ALTOPASCIO (LUCCA), 27 SET - Un rave party è in corso dalla notte scorsa ad Altopascio (Lucca) dove centinaia di persone - riferisce il Comune - hanno occupato abusivamente un capannone industriale abbandonato. Già alle 1, appena saputo quanto avveniva, il sindaco Sara D'Ambrosio è andato sul posto coi vigili urbani mentre la questura aveva già aveva provveduto a inviare pattuglie e personale che da stanotte stanno identificando chi c'è all'interno. In corso anche il tracciamento delle targhe dei veicoli parcheggiati vicino.

"Siamo sul posto con operatori della polizia di Stato e ci resteremo fino a quando la situazione non sarà risolta - spiega il sindaco Sara D'Ambrosio -. L'illegalità in corso è totale e inaccettabile e per noi ora è fondamentale stroncarla integralmente". "È una questione di ordine pubblico, molto delicata, che stiamo gestendo con gli strumenti necessari e secondo le modalità previste - spiega il questore di Lucca Alessandra Faranda Cordella -. Stiamo lavorando per risolvere la situazione quanto prima, perché il nostro obiettivo è quello di ripristinare la legalità, chiudere il rave party e risalire ai responsabili nel minor tempo possibile". (ANSA).