Giallo a Pavia, smemorata si crede Julia Roberts

E arrivata ubriaca al Pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano lo scorso luglio, senza documenti e sostenendo di essere l'attrice Julia Roberts. E' ancora mistero sull'identità di una donna, che ha circa 40 anni, ora ricoverata nel reparto di psichiatria del San Matteo Pavia apparentemente senza memoria. Come racconta La Provincia Pavese, la donna era stata avvistata alla stazione di Mortara mentre, ubriaca, molestava dei passanti. Gli agenti del Polizia locale avevano cercato inutilmente di calmarla e l'avevano portata al Pronto soccorso di Vigevano dove, poiché non aveva documenti, era stata ricoverata con l'annotazione N.N. sulla cartella clinica.

Smaltita la sbornia, era stata dimessa ma non si è mai allontanata dall'ospedale, vivendo nella sala d'aspetto dove si nutriva con il cibo delle macchinette offerto da medici, infermieri e parenti di altri pazienti. Ai primi di settembre è stata portata al San Matteo ma la sua identità continua rimanere un mistero.