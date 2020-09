Al via manifestazione Priorità alla scuola sotto la pioggia

(ANSA) - ROMA, 26 SET - E' iniziata sotto la pioggia a Piazza del Popolo a Roma la manifestazione indetta da Priorità alla scuola, con i sindacati, gli studenti e i genitori. Cristina Tagliabue "Siamo qui per una grande manifestazione per la scuola - ha detto Cristina Tagliabue, una delle promotrici dell'evento - per un grande racconto collettivo della scuola. Questo è un movimento che raccoglie le anime della scuola tutta. E' nato per immaginare collettivamente l'istruzione. Da aprile chiediamo che la scuola sia in presenza, in sicurezza e in continuità, senza turni, senza riduzioni di orario". La manifestazione prevede interventi dal palco ed anche musica e dibattiti per tutto il pomeriggio. (ANSA).