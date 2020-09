Maltempo: cade albero in liceo a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 25 SET - Caduto un albero per il maltempo nel cortile di un liceo a Livorno. Le forti raffiche di vento hanno spezzato il tronco di un albero nel giardino del liceo Niccolini-Palli. Il fatto è avvenuto intorno alle 14.45 e, come confermano dalla Provincia in una nota, non ci sono stati danni a persone o cose. La scuola era chiusa per l'ordinanza emanata dal sindaco di Livorno per l'allerta meteo. La Provincia ha subito inviato sul posto una ditta incaricata della rimozione.

La pianta, un ligustro, "era perfettamente sana", riporta la stessa nota, ma la violenza del vento ha troncato in due il fusto facendo cadere la chioma sul marciapiede, oltre l'inferriata della recinzione. (ANSA).