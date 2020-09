India: scelta da Time nonna simbolo del sit-in antigoverno

L'India progressista festeggia sui media e sui social Bilkis Bano, la 82enne Dadi, "nonna" in hindi, inclusa ieri dal settimanale americano Time tra i 100 personaggi più influenti del 2020. Bilkis, assieme ad altre due "Dadi", è stata una delle leader e icone del sit-in pacifico di protesta di Shaheen Bagh, un quartiere di Delhi, contro la controversa legge sulla cittadinanza che penalizza i musulmani. Il presidio delle donne nel quartiere, che si trova a sud est della capitale, si tenne da dicembre del 2019 al 24 marzo di quest'anno. Time scrive che "Bilkis è stato un simbolo di resistenza in una nazione in cui la voce delle donne e delle minoranze viene messa a tacere in modo sistematico". Oltre a Bilkis, nella lista di Time compaiono altri quattro indiani: il premier Narendra Modi, il biologo dell'Unversità di Cambridge Ravindra Gupta, l'attore Ayushman Kurrana e l'amministratore delegato di Google e Alphabet Sunder Pichai.