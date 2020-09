Coronavirus: tre morti e 73 nuovi casi in Puglia

(ANSA) - BARI, 24 SET - Ci sono tre vittime e 73 nuovi casi di covid-19 in Puglia nelle ultime 24 ore su 4.123 test registrati per l'infezione da Covid-19: 37 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Due delle vittime sono della provincia di Bari, una trantina. Complessivamente sono 2.263 i casi attualmente positivi. (ANSA).