Google dedica il doodle all'equinozio d'autunno

Comincia ufficialmente l'autunno con l'equinozio. All'evento astronomico è dedicato il doodle di Google di oggi 22 settembre.

Per noi che viviamo nell'emisfero settentrionale il Sole scende nella meta' australe del cielo, a sud, e come conseguenza inizia a rimanere sopra l'orizzonte per un tempo inferiore alla durata della notte. Nell'emisfero australe, invece, oggi comincia la primavera.

Nel giorno dell'equinozio la permanenza del Sole sull'orizzonte è esattamente di meta' giornata, cioe' di 12 ore, giustificando il nome dell'evento astronomico che deriva dalle parole latine aequus, che significa uguale, e nox, che significa notte.