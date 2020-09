Coronavirus: con lockdown cresciuti esports e videogame

(ANSA) - ROMA, 21 SET - La pandemia da coronavirus, e il conseguente lockdown, hanno fatto registrare un netto aumento del tempo dedicato ai videogames da parte degli appassionati che hanno sopperito alla mancanza degli sport tradizionali con gli esports, ossia i videogiochi competitivi. A rivelarlo è il nuovo rapporto sugli esports pubblicato oggi da IIDEA, l'associazione nazionale di categoria, in collaborazione con Nielsen. Secondo i dati, gli appassionati, che in Italia nel 2019 sono cresciuti del 20% raggiungendo 1,4 milioni, hanno quasi raddoppiato il tempo dedicato ai videogiochi per Pc (+48%) e console (+42%), più di quanto sia successo con tv e film in streaming (+45%).

Nel 44% dei casi è stato di più il tempo dedicato a guardare esports online. In generale, il 38% degli "avid fan", appassionati che seguono i videogiochi competitivi almeno una volta al giorno, ha guardato esports in sostituzione degli sport tradizionali. (ANSA).