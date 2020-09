Agguato in spiaggia, uomo ferito a colpi pistola

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Spari in spiaggia davanti agli occhi atterriti dei bagnanti. E' accaduto stamani a Torvaianica, sul litorale vicino a Roma. Erano le 10.30 circa quando due uomini a volto coperto sono arrivati a bordo di uno scooter nei pressi di uno stabilimento. Uno è entrato nella spiaggia, armato di pistola, mentre il complice lo attendeva all'esterno con il motore acceso pronto per la fuga. Incurante di alcune persone presenti in quel momento, l'aggressore ha premuto il grilletto due volte ferendo alla schiena un cittadino albanese prima di ritornare dal complice. Così rapidamente sono scappati a bordo dello scooter facendo perdere le loro tracce. Bersaglio degli spari un 38enne albanese, con precedenti per spaccio, compagno della titolare dello stabilimento. L'uomo è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo. E' stato ferito alla schiena e sarà probabilmente sottoposto a un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).