Migranti: 48 in mare da Open Arms davanti porto di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 18 SET - Altri 48 migranti, che si trovavano a bordo della Open Arms, da due giorni in rada davanti al porto di Palermo, si sono buttati in mare per tentare di raggiungere la costa. A bordo c'erano 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri 76 migranti si erano gettati in acqua e sono stati soccorsi dalla capitaneria di Porto e portati in banchina, prima di essere trasferiti sulla "Allegra" della Gnv per il periodo di quarantena.

"Anche i 48 migranti sono stati tutti soccorsi - dice il prefetto Giuseppe Forlani - e anche loro saranno trasferiti sulla nave Allegra. Imbarcazione che successivamente raggiungerà la Open Arms per completare il trasbordo dei migranti che ancora si trovano a bordo".

A dare la comunicazione dei migranti in mare è stata, su twitter, la stessa ong spagnola: "Siamo ancora di fronte a Palermo senza poter sbarcare né avere alcuna indicazione. A bordo la sofferenza di ospite ed equipaggio aumenta. Altre 48 persone si sono gettate in acqua. Dateci un porto sicuro".

