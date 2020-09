Migranti a bordo Open Arms si gettano in mare per protesta

(ANSA) - PALERMO, 17 SET - Alcuni migranti per protesta si sono gettati in mare dalla Open Arms, l'imbarcazione della ong spagnola che si trova al largo delle coste palermitane in attesa di trasbordare uomini e donne. Nella nave giunta ieri sera davanti al porto del capoluogo siciliano ci sono 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Le motovedette della Capitaneria di Porto e un elicottero della Guardia di Finanza stanno intervenendo per recuperare gli uomini in acqua.

Si attendono ancora disposizione da parte della prefettura per sapere quando e in quale nave saranno ospitati i migranti per la quarantena. (ANSA).