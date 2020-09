Tutte le vele d'Italia (e d'Europa) all'Argentario

Scampolo d'estate e poi autunno di intenso programma velico all'Argentario, tra Porto Santo Stefano e Porto Ercole (in provincia di Grosseto ma da sempre appendice naturale dei litorali laziale per i romani). Dal prossimo week end, il Circolo nautico e della vela dell'Argentario organizza una serie di regate e appuntamenti che terranno impegnati gli appassionati fino alla fine di ottobre.

Si comincia il 17/20 settembre con il 46mo Windsurfer Italian Championships. Sulla linea di partenza oltre 150 tavole che regateranno con base spiaggia di Cala Galera. Poi il 26 settembre la Veleggiata dell'Argentario a vele bianche; quindi il 3/4 ottobre sarà la volta della regata Nazionale Sunfish, con base sulle spiaggette di Porto Ercole. Il 10 ottobre la Pescargentario, mentre il 24/25 ottobre l'inizio del 2° Campionato Unificato della Costa d’Argento – 44° Campionato Invernale dell’Argentario.

Chiude il programma, il 29/31 ottobre, l'importante appuntamento con il Melges 32 World League Final con la partecipazione di circa 15 equipaggi provenienti da tutta Europa.