La senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, compie oggi 10 settembre 90 anni.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina alla senatrice formulandole auguri affettuosi per il suo novantesimo compleanno, l'ha ringraziata per la sua alta e preziosa testimonianza contro l'odio e la violenza, in difesa dei diritti di tutti e nel rifiuto di ogni discriminazione, comunicano dal Quirinale.