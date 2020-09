Covid: movida a Roma senza mascherine e distanze a S.Lorenzo

Ieri, ore 23, largo Passamonti a San Lorenzo, Roma, 'Scalo Playground 2020', evento di più settimane a base di musica, drink e sport con comode sdraio e la possibilità di giocare anche a basket, ma con evidenti assembramenti e senza mascherine. Come documentato da un video pubblicato su ANSA.IT, la movida nella capitale dimentica le regole anti Covid-19 anche se l'evento dell'estate romana ricorda tutte le norme anche online. Sulla pagina facebook 'Scalo Playground 2020' alcune foto mostrano l'inadempienza delle regole da parte di molti dei presenti. In particolare, si nota il pubblico assembrato e senza mascherine nella galleria di foto pubblicate alcuni giorni fa in occasione del concerto degli Assalti frontali.