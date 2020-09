Scuola: a Como superiori in classe a settimane alterne

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Non le targhe alterne ma le classi alterne: a Como, date le incertezze sui trasporti, le scuole superiori hanno deciso di alternare didattica a distanza e in presenza.

All'Itis Magistri - riporta la Provincia di Como - lunedì saranno il classe le prime dalle 9 alle 11 e le terze dalle 10 alle 12; il giorno successivo le seconde (8-11), le quarte (9-11) e le quinte (10-12). E poi l'orario sara a rotazione in due gruppi. L'ok definitivo dovrà arrivare dal consiglio di istituto della settimana prossima. Intanto "i primi giorni - ha spiegato la preside Laura Rebuzzini - saranno anche l'occasione per imparare e affinare la procedura" che dipenderà anche dalle "nuove indicazioni sui trasporti". Alternanza anche al liceo Govio fra le seconde e le quinte da un lato e le terze e quarte dall'altro che faranno una settimana in classe e una a distanza, mentre saranno sempre in presenza le prime. E comunque sarà sfalsato anche l'orario di ingresso: 8-13 per il biennio e 9-14 per il triennio. (ANSA).