Perseguita ex e pubblica sue foto intime, denunciato

(ANSA) - CATANZARO, 02 SET - Ha pubblicato sul siti web di incontri e su canali social di foto e video immagini dell'ex compagna, completamente nuda, corredandole di dati anagrafici e numero di cellulare della donna che, nei giorni seguenti, ha ricevuto diverse telefonate finalizzate a prestazioni sessuali.

Ad un uomo di 39 anni la Polizia di Stato ha notificato un'ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa denunciandolo per i reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura.

Agli inizi di agosto la donna si era rivolta al Commissariato di Catanzaro Lido per denunciare le azioni minacciose e le molestie subite dall'ex partner. Gli agenti avevano avviato le indagini appurando che l'uomo aveva messo in atto minacce telefoniche procurandole un forte stato di ansia con insonnia ed attacchi di panico e diffondendo in rete e sui social foto e video intime della donna. Il provvedimento è stato notificato all'interessato a Parma città dove attualmente vive.

(ANSA).