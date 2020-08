Zaky: attivisti, le lettere con la famiglia mai recapitate

(ANSA) - BOLOGNA, 31 AGO - Una ventina di lettere che Patrick Zaky ha inviato dal carcere a famiglia e amici non sono mai state recapitate. Lo denuncia la rete di attivisti che chiede la liberazione dello studente egiziano, iscritto a un master dell'Università di Bologna e detenuto da quasi sei mesi nel suo Paese, accusato di propaganda sovversiva.

Il dettaglio è emerso nell'incontro dei giorni scorsi tra Patrick e i familiari, il primo da quando è in carcere.

"Negli ultimi cinque mesi e mezzo, la famiglia di Patrick - spiegano gli attivisti su Facebook - ha ricevuto da lui solo due brevi lettere, e ha inviato decine di lettere per Patrick.

Tuttavia, ieri abbiamo saputo da Patrick che aveva inviato lunghe lettere alla sua famiglia e ai suoi amici - almeno 20 - ma la sua famiglia non ne ha ricevuta nessuna. Abbiamo anche saputo che Patrick non aveva ricevuto molte delle lettere scritte per lui dalla sua famiglia e dai suoi amici, anche se sono state ufficialmente ricevute dal personale del carcere.

"Non conosciamo - proseguono - il motivo per cui privare qualcuno, la cui libertà è già limitata, di messaggi che contengono solo sostegno, amore e qualche notizia di calcio sulle sue squadre preferite". (ANSA).