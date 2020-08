Scuola, positivo al Covid, chiude un istituto superiore di Verbania

Scuola chiusa per un caso di Covid. Succede a Verbania, nel più importante istituto superiore della città, il 'Cobianchi', dove l'attività didattica - informa la preside, Vincenza Maselli - è stata sospesa da oggi "per consentire lo svolgimento di un intervento di sanificazione dei locali. L'intervento si è reso necessario poiché un utente, entrato recentemente in Istituto, è risultato positivo al virus Covid-19". Nella scuola si stavano svolgendo, dal 26 agosto, i corsi di recupero.

"La sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico è, per l'istituto Cobianchi, prioritaria rispetto a qualsiasi altro interesse", scrive la preside Vincenza Maselli nella nota sull'homepage del sito web. "La riapertura della scuola avverrà quando saranno terminati i lavori di sanificazione e si potrà così garantire l'accesso in totale sicurezza". Il 'Lorenzo Cobianchi' di Verbania è un istituto fondato nel 1886, con formazione tecnica (Chimica, Meccanica ed Elettrotecnica, Informatica, Elettronica) e licei: Biologico, Scienze Umane e Sociali, Linguistico-Moderno e Scientifico Tecnologico.